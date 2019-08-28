Москва, , 15:02 — REGNUM

Необычным в приближении двух астероидов к Земле можно считать лишь то, что они приблизятся к планете на минимальное расстояние (6,4 млн км и 14,4 млн км) почти одновременно — в середине сентября. Но вряд ли это можно считать такой уж неожиданностью, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Судя по кодовым номерам — 2000QW7 и 2010CO1, они впервые были обнаружены еще в 2000 и 2010 годах соответственно. В отличие от нового астероида 2019OU1, который приблизится к Земле на расстояние около 1 млн км сегодня, 28 августа — его впервые обнаружили всего около месяца назад.

Этих небесных тел не стоит опасаться. Во всяком случае, не в этот раз. Их величина не грозит глобальной катастрофой, хотя и способна принести большие разрушения.

Пока все астероиды проходят от Земли на большом расстоянии. Для сравнения — расстояние до Луны составляет около 384 тыс. км, оно второе меньше, чем до астероида, пролетающего мимо сегодня и в десятки раз больше минимального расстояния до тех, что будут пролетать в сентябре.

Тем не менее, космические службы отслеживают движение астероидов, проходящих близко с Землей, ведь если их орбиты изменятся, и хоть один упадет на землю, как случалось в древней истории Земли, последствия будут катастрофическими.

NASA наблюдает почти за 20 тыс. небесных тел, 74 космических объекта считаются потенциально опасными. На крайний случай разрабатываются превентивные меры по защите от опасного приближения объектов, подобные сюжету фильма «Армагеддон». Но пока это все в теории.

Можно попытаться уничтожить объект или хотя бы изменить его траекторию направленным взрывом. Однако до наступления реальной угрозы превентивно вмешиваться в механику движения небесных тел чрезвычайно опасно — кто знает, как может измениться траектория астероида, и куда он прилетит при своем следующем возвращении», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным NASA, в середине сентября 2019 года к Земле приблизятся на близкое расстояние два крупных астероида.

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