Магас, , 14:55 — REGNUM

Жителей ингушского города Карабулак предупредили о проведении боевых стрельб на территории полигона войсковой части, расположенной вблизи села Троицкое. Мэрия города объявила о запрете на передвижение в районе полигона в период со второго по 30 сентября. Исключение составляют лишь выходные дни, сообщили ИА REGNUM 28 августа в пресс-службе администрации города.

Боевые стрельбы из стрелкового оружия будут проводиться с 09:00 до 15:00 и с 19:00 до 02:00 следующего дня. Учения запланированы в соответствии с планом подготовки подразделений Троицкого гарнизона.

Мэрия предостерегла жителей от нахождения на территории полигона в период проведения стрельб, а также во время мероприятий по сплошной очистке полигона от неразорвавшихся снарядов. Под запретом также выпас скота в сентябре в этом районе.

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