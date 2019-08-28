Владивосток, , 14:55 — REGNUM

Молодь тихоокеанской устрицы в заводских условиях впервые на Дальнем Востоке получили специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба института.

Научное достижение было сделано в инновационном центре марикультуры на острове Попова.

«Сейчас мы можем точно сказать, что центр марикультуры начал работать», — поделился успехом заместитель директора ВНИРО — руководитель Тихоокеанского филиала Алексей Байталюк.

Инновационный научно-производственный центр марикультуры на Повова — долгожданный научный проект, над созданием которого работали ведущие специалисты института с привлечением проектных и строительных организаций.

Он рассчитан на проведение научных исследований, а также на получение посадочного материала наиболее важных для отечественной марикультуры объектов: морских водорослей, моллюсков и иглокожих. Один из цехов предназначен для выращивания рассады морской капусты, второй — для получения молоди трепанга и моллюсков. Плановые мощности цехов позволят выращивать до 10 млн экземпляров молоди трепанга и рассады морской капусты на 100 га морских плантаций.

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