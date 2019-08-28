Луганск, 28 августа 2019, 14:56 — REGNUM
Украинские силовики прячут боевую технику в жилой застройки возле линии соприкосновения сторон в Донбассе, заявил 28 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Филипоненко отметил, что таким образом боевики ВСУ используют перемирие для наращивания сил в зоне конфликта.
Ранее представитель Народной милиции ДНР сообщил, что украинские силовики прячут от международных наблюдателей на окраине Мариуполя две 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика».
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