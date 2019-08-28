Екатеринбург, , 14:46 — REGNUM

Руководящий уральским мухтасибатом имам Артур Мухутдинов не присутствовал на встрече, где обсуждалась судьба соборной мечети в Екатеринбурге. Об этом сообщает ЕАН.

На мероприятии с участием главы Международной ассоциации исламского бизнеса Марата Кабаева и руководителями региональных духовных управлений мусульман предлагались различные варианты, как поступить с религиозным объектом

Мухутдинов, ранее инициировавший скандальное мероприятие Open Plov — молебен с требованием построить соборную мечеть — на встрече не присутствовал, отмечают журналисты.

Напомним, ранее Марат Кабаев заявил, что альтернативой соборной мечети в Екатеринбурге могут стать новые районные мечети. Это дешевле и позволит обойтись без конфликтов за право обладания соборной мечетью.

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