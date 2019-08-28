Москва, , 14:42 — REGNUM

Главу Красносельского муниципального округа Москвы, незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали 28 августа на выходе из спецприёмника, сообщил оппозиционер в Twitter.

Яшин разместил на странице видеозапись выхода из здания спецприёмника. За металлической дверью его ожидали сотрудники полиции, один из которых представился, показал служебное удостоверение, а после попросил пройти главу муниципального округа в автозак.

«Видимо, пятый административный арест меня ждёт», — прокомментировал задержанный.

Как сообщало ИА REGNUM, Яшин находится под административным арестом с конца июля.

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