Симферополь, , 14:40 — REGNUM

Много молодых педагогов устроились на работу сразу после вузов, однако проблема нехватки кадров в школах Крыма всё ещё актуальна. Об этом 28 августа на пресс-конференции в Симферополе заявила министр образования, науки и молодёжи РК Наталья Гончарова.

«На сегодняшний день по тем цифрам, которые дали нам муниципальные образования, не менее 250 молодых специалистов пришли к нам сразу со студенческой скамьи. При этом на сегодняшний день открыто более 150 вакансий в общем по Крыму, на все 522 муниципальные школы», — отметила Гончарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма заявили о своей готовности выйти на федеральный уровень с предложениями о смягчении бюрократической нагрузки на педагогов.

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