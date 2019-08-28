Симферополь, 28 августа 2019, 14:40 — REGNUM
Много молодых педагогов устроились на работу сразу после вузов, однако проблема нехватки кадров в школах Крыма всё ещё актуальна. Об этом 28 августа на пресс-конференции в Симферополе заявила министр образования, науки и молодёжи РК Наталья Гончарова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма заявили о своей готовности выйти на федеральный уровень с предложениями о смягчении бюрократической нагрузки на педагогов.
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