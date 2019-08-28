Красногорск, , 14:37 — REGNUM

В Подмосковье в 2019 году в первый класс пойдут 104 тыс. детей. Всего в школах регионе будут обучаться 907 тыс. школьников, сообщает РИАМО.

Как заявил 28 августа на форуме педагогов области губернатор Андрей Воробьев, на систему образования в Московской области выделено 200 млрд рублей — это чуть менее трети средств от общего бюджета региона в 700 млрд рублей.

«Считаем это безусловным приоритетом и, конечно, стараемся работать так, чтобы стимулировать экономику, привлекать новых инвесторов, чтобы наш бюджет позволял больше отдавать на социальные направления», — заявил Воробьев.

Он также отметил, что в апреле 2019 года в регионе начали строительство 50 новых школ. Ожидается, что большинство из них будут сданы в эксплуатацию в 2020 году.

«Тогда мы можем немножко выдохнуть и сказать, что нам не угрожает третья смена и мы успешно боремся со второй», — подчеркнул Воробьев.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, к началу учебного года в магазины Московской области завезут 3 млн штук цветов, выращенных в местных хозяйствах. Наибольшим спросом традиционно пользуются хризантемы и небольшие розы.

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