Барнаул, , 14:27 — REGNUM

Массовое увольнение хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила и последующая история с отзывом части заявлений после того, как руководством медучреждения были обещаны стимулирующие выплаты, всколыхнуло медицинское сообщество всей страны. Но кандидат медицинских наук, хирург высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») сомневается в словах заведующего хирургическим отделением городской больницы №1 Юрия Изотеева, заявившего что не зарплата, а кадровый дефицит стал истинной причиной увольнения в стационаре.

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова своего коллеги о том, что персоналу, в первую очередь, требовалось кадровое усиление, он пояснил:

«Доктор немного лукавит, видимо, по привычке объясняя, что в работе врача главное это что-то другое, но только не зарплата. Обществу и даже самим врачам все еще тяжело признавать, что врачи такие же люди как все и работа их, будучи ответственным и квалифицированным трудом, требует достойной оплаты. Очевидно, что именно зарплата привела к оттоку кадров из больницы, а это, в свою очередь, способствовало увеличению нагрузки.

Хирург высшей категории Павел Шумихин Конкретно по этой злополучной больнице требуется пристрастная ведомственная проверка с оценкой деятельности руководства в плане изучения взаимоотношений в коллективе, справедливости распределения фонда оплаты труда, эффективности расходования средств, в том числе на госзакупки. Порой источник всех бед — это нерадивый главный врач».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе шестеро хирургов больницы в Нижнем Тагиле заявили об увольнении. После переговоров властей некоторые из них отозвали свои заявления. Позднее заведующий хирургическим отделением городской больницы №1 Юрий Изотеев, комментируя в интервью телеканалу 360 причину увольнения, заявил о том, что «зарплата — это не самое главное».

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