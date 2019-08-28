Ростов-на-Дону, , 14:34 — REGNUM

Более 450 мероприятий запланировано в Ростовской области в честь празднования 350-летия со дня рождения Петра I. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Несмотря на то, что празднование юбилея русского царя по всей стране пройдет в 2020 году, подготовка к празднику уже началась.

По словам пресс-службы областного правительства, в 2021 году в историческом парке Ростова-на-Дону «Россия — моя история» будет работать большая экспозиция о деятельности Петра I.

На праздничных мероприятиях будет осуществлена реконструкция взятия русскими войсками турецкой крепости в Азове. Кроме этого, в рамках мероприятия пройдет фестиваль фейерверков в станице Старочеркасской и многочисленные научно-практические конференции, экскурсии, концертно-театрализованные представления в Таганроге.

«В Ростовской области не только Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог и станица Старочеркасская связаны с именем великого преобразователя Государства Российского. Судьба Донского края и Петра I исторически тесно переплетены, это ляжет в основу юбилейных мероприятий, запланированных в области», — сказал губернатора Ростовской области Василий Голубев на заседании оргкомитета.

Напомним, что указ о праздновании в 2020 году 350-летия со дня рождения Петра I президент РФ подписал 25 октября 2018 года.