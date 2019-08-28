Прага, , 14:15 — REGNUM

Как выяснилось, 22 августа пилоты чешской авиакомпании Smartwings скрыли факт отказа в полёте двигателя самолёта, совершив перелёт и посадку в Праге на одном двигателе. Об этом сообщает чешское издание vinegret.cz.

Через короткое время после вылета из аэропорта острова Самос в Греции на самолёте Боинг-737 со 170 пассажирами на борту, произошёл отказ двигателя. Полёт на одном из двух двигателей на самолётах такого типа технически возможен, но по инструкции пилоты в такой ситуации должны были потребовать аварийной посадки в ближайшем аэропорту, которым был аэропорт Афин в 160 км от Самоса.

Экипаж решил продолжать полёт, и не сообщил об этом земле. Полёт проходил над территорией Греции, Сербии (в т.ч. Косово), Венгрии и Австрии. Только при полёте над Венгрией экипаж сообщил авиадиспетчерам, что на борту неполадки, но это могло быть понято как что-то незначительное, вроде отказа кондиционера. Только над территорией Чехии экипаж подал сигнал «Внимание! Иду на одном моторе!», что даёт право на посадку вне очереди.

По словам пресс-секретаря Smartwings Владимиры Дуфковой, поведение экипажа рейса QS1125 не противоречило правилам авиакомпании, и всё обошлось. Согласно международным правилам, в такой ситуации экипаж должен был выбрать наиболее «подходящий» аэропорт для посадки. Как указывает издание, наиболее подходящим с точки зрения безопасности пассажиров был афинский аэропорт, но руководствуясь экономическими соображениями, экипаж решил, что самым подходящим будет аэропорт Праги.