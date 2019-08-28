Вашингтон, , 14:14 — REGNUM

В предстоящей видеоигре Avengers Черная Вдова (Наташа Романова) станет супергероиней и получит сверхспособности. Об этом 28 августа сообщил портал Screen Rant.

Издание напоминает, что история Романовой, показанная в киновселенной Marvel, фактически перечеркнула любую возможность того, что она будет обладать какой-то суперсилой. Черная Вдова является высококлассным специалистом, но все же обычным человеком.

Всё изменится в игре, которую сейчас разрабатывают студии Crystal Dynamics, Nixxes Software BV, Eidos Montreal. Пока не ясно, как именно Черная Вдова получит в ней суперсилу, это выяснится после того, как Avengers поступит в продажу.

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Напомним, в комиксах Черная Вдова подвергается экспериментам, аналогичным тем, которые проводили над Капитаном Америка. Релиз Avengers запланирован на 15 мая 2020 года.

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