Симферополь, , 14:08 — REGNUM

В августе 2019 года число жителей Украины, пересекающих границу с Россией в Крыму, возросло до 14 тыс. человек в сутки, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.

«В настоящее время в пунктах пропуска через государственную границу в сутки оформляется 14−15 тыс. лиц и более 2 тыс. автомобилей», — сообщили в пресс-службе.

Всего с начала текущего года границу России в Крыму пересекли более 1,8 млн человек, что соответствует показателям аналогичного периода 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФСБ РФ по Крыму, в июне поток туристов с Украины на полуостров по сравнению с мартом увеличился в два раза, до 11 тыс. человек.

Напомним, ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что в регионе с начала 2019 года отдохнули более четырёх миллионов человек, при сохранении этой тенденции полуостров должны посетить около 7,5 млн туристов.

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