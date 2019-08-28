Симферополь, 28 августа 2019, 14:08 — REGNUM
В августе 2019 года число жителей Украины, пересекающих границу с Россией в Крыму, возросло до 14 тыс. человек в сутки, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.
«В настоящее время в пунктах пропуска через государственную границу в сутки оформляется 14−15 тыс. лиц и более 2 тыс. автомобилей», — сообщили в пресс-службе.
Всего с начала текущего года границу России в Крыму пересекли более 1,8 млн человек, что соответствует показателям аналогичного периода 2018 года.
Читайте также: Крым посетили более полумиллиона украинских туристов
Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФСБ РФ по Крыму, в июне поток туристов с Украины на полуостров по сравнению с мартом увеличился в два раза, до 11 тыс. человек.
Напомним, ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что в регионе с начала 2019 года отдохнули более четырёх миллионов человек, при сохранении этой тенденции полуостров должны посетить около 7,5 млн туристов.
Читайте также: Навстречу новому рекорду — в Крыму ждут 7,5 млн туристов