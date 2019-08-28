Омск, , 14:07 — REGNUM

В городе Омске в ближайшие сутки ожидается сильный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 августа в мэрии Омска.

Уточняется, что 29 августа порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.

По данным ГУ МЧС по Омской области, в городе не исключены неблагоприятные метеорологические явления.

Горожан просят соблюдать меры безопасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в третьей декаде сентября может выпасть первый снег.

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