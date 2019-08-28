Омск, 28 августа 2019, 14:07 — REGNUM
В городе Омске в ближайшие сутки ожидается сильный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 августа в мэрии Омска.
Уточняется, что 29 августа порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.
По данным ГУ МЧС по Омской области, в городе не исключены неблагоприятные метеорологические явления.
Горожан просят соблюдать меры безопасности.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в третьей декаде сентября может выпасть первый снег.
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