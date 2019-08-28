Киев, , 14:08 — REGNUM

С 13 по 28 сентября на Украине пройдут международные учения Rapid Trident 2019, сообщили 28 августа в пресс-службе МВД Украины.

«Мероприятия пройдут на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск вблизи Львова», — сказано в сообщении.

В учениях примут участие боевики Нацгвардии Украины, а также около 3,7 тыс. военнослужащих из 14 стран НАТО, из них примерно 375 человек — представители США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полковник армии США Роберт Трейси, готовящий боевиков ВСУ на Яворовском полигоне, описал украинских силовиков как необразованных, ленивых, вороватых пьяниц, погрязших в коррупции.

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