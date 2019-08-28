Рига, , 13:57 — REGNUM

Министерство образования Латвии хочет переложить финансирование бесплатных обедов для школьников на самоуправления, отмечая, что их первоначальная функция — образование. Как сообщают «Новости TV3», в муниципалитетах предложение встретили с сомнением.

На бесплатные обеды в начальной школе — около 80 тыс. учеников 1−4 классов — из бюджета Минобразования ежегодно выделяется сумма в размере 20 млн евро.

Глава министерства Илга Шуплинска, считает, что выполнение данной функции нехарактерно для ведомства, а вот самоуправления могли справится с ней более эффективно. По ее словам, министерство в первую очередь должно заниматься содержанием и методологией образования в стране.

В Союзе самоуправлений уже выразили беспокойство в отношении подобных инициатив, особенно без предварительных обсуждений с муниципалитетами. Однако компромисс возможен, считают в Союзе. Например, если министерство возьмёт на себя функцию выплаты зарплаты для дошкольных педагогов, тем самым самоуправления возможно смогут найти средства для бесплатных обедов. Если ситуация не разрешится, а стороны не найдут компромисс, то школьники начальных классов рискуют вовсе остаться без бесплатных обедов.