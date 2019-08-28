Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM

На заседании правительства Северной столицы 28 августа обсудили выполнение программы Санкт-Петербурга «Развитие системы паллиативной медицинской помощи» на 2019−2024 годы. Решено направить усилия на то, чтобы такая помощь стала доступнее для пациентов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отметил, что для обеспечения паллиативной помощи в рамках программы дополнительные вложения не требуются, она будет реализовываться за счет оптимизации.

В прошлом году паллиативную помощь в Петербурге получили 40 тысяч больных, это всего 38% от нуждающихся в ней. В связи с этим планируется увеличение числа коек в стационарах, количества посещений пациентов врачами и выездными патронажными бригадами на дому.

Также говорилось о нехватке аптек, где больные могут официально получить сильнодействующие обезболивающие вещества, хотя самих препаратов достаточно. В многомиллионном городе всего десять таких аптечных точек.

«Готовьте предложения. Нужно расширять аптечную сеть», — обратился врио губернатора Александр Беглов к главе комздрава.

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