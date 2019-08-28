Екатеринбург, , 13:51 — REGNUM

Прямой авиарейс из аэропорта «Кольцово» города Екатеринбурга в Мюнхен планируют запустить в конце 2019 года «Уральские авиалинии». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта «Кольцово».

Первый полёт состоится 28 декабря 2019 года и будет осуществляться еженедельно по субботам.

Отметим, что полёты из Кольцово в аэропорт имени Франца Йозефа Штрауса (Мюнхен) из Кольцово уже выполнялись в осенью и зимой 2018−2019 годах. Компанией-перевозчиком также являлись «Уральские авиалинии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Кольцово» появился прямой авиарейс между Екатеринбургом и Доминиканской Республикой, который осуществляет компания Azur Air.

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Также в 2020 году планируется связать прямыми авиарейсами Средний Урал и Кузбасс.

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