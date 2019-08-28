Нью-Дели, , 20:18 — REGNUM

Около 30% детей индийского штата Махараштра страдают диабетом и гипертонией из-за еды в школьных столовых. Об этом 27 августа сообщило индийское новостное издание Амар уджала со ссылкой на исследование местного правительства.

Индийские школьники (cc) akshayapatra

Специальный представитель правительства Махараштры по вопросам продовольствия и медикаментов Паллави Дараде подчеркнула, что причиной распространения указанных заболеваний среди местных детей стало плохое качество еды в школьных столовых. В ходе исследования также выяснилось, что из-за несбалансированного питания около 25−30% подростков страдают от лишнего веса.

Паллави Дараде заявила, что на основе полученных результатов правительство Махараштры разработало особый рацион для 600 местных школ, оборудованных собственными столовыми. Руководство штата продолжит регулярный мониторинг состояния здоровья школьников.