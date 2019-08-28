Екатеринбург, , 13:48 — REGNUM

Грядущие дожди вынудили свердловских синоптиков объявить штормовое предупреждение. Соответствующую информацию сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Предупреждение касается вечера 28 августа и всех суток 29 августа. В это время в области пройдут очень сильные дожди.

Жителям рекомендуется не выходить на улицу и отказаться от использования личного транспорта. В экстренных случаях свердловчан просят звонить по телефону 101 или на единый номер для вызова всех экстренных служб 112.

Напомним, 21 августа 2019 года в регионе тоже объявляли штормовое предупреждение. Неблагоприятные погодные условия ожидали жителей вечером 20 августа и 21 августа.

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