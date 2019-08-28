Нью-Дели, , 14:15 — REGNUM

Правительство индийского Джамму и Кашмира выступило с опровержением сообщений о нехватке медикаментов в регионе. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Официальные представители правительства индийского Кашмира, отвечая на вопросы журналистов, заявили, что в период с 20 июля по 23 августа на территорию региона были ввезены различные лекарства на общую сумму 320 млн рупий (примерно 4,5 млн долларов). Сообщается, что в аптеках штата имеются достаточные запасы необходимых медицинских препаратов, в том числе антибиотиков, лекарств от диабета, гипертонии, различных форм рака, туберкулёза, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы. Руководство Джамму и Кашмира также заверило представителей СМИ в том, что местные чиновники соберут сведения об имеющихся запасах лекарственных средств и обеспечат своевременное поступление новых партий медикаментов.

Напомним, что 26 августа в индийских СМИ появились сообщения о нехватке лекарств в Джамму и Кашмире из-за усиленных мер безопасности, введённых после отмены особого статуса штата 5 августа. Для обеспечения безопасности министерство внутренних дел Индии направило в регион дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 человек, закрыло въезд в Джамму и Кашмир и ограничило передвижение в его пределах, а также заблокировало доступ местных жителей к телефонной связи и сети Интернет.