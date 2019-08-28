Улан-Удэ, , 13:45 — REGNUM

С начала года правоохранители в Бурятии закрыли 20 игорных заведений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, всего изъято 547 комплектов игорного оборудования.

В результате было возбуждено 12 уголовных дел, из которых десять направлено в суд.

«В августе текущего года в суд направлено 8 уголовных дел в отношении организованной группы лиц из восьми человек, которые по предварительному сговору организовали незаконное проведение азартных игр посредством сети Интернет в семи игорных заведениях на территории г. Улан-Удэ», — отметили в ведомстве.

Изъятые игровые автоматы и прочее оборудование уничтожается. Так, в сентябре планируют уничтожить 456 комплектов игрового оборудования.

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