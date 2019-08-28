Нью-Дели, , 18:41 — REGNUM

Студенты из Индустриального технического института, который располагается в индийском штате Махараштра, будут учиться собирать детали корпуса самолетов Rafale и Falcon.

Французская компания Dassault Aviation в прошлом месяце подписала соглашение с институтом о начале курса «Сборщик авиационных конструкций и оборудования». «Студенты пройдут обучение по сборке аэроструктуры, кабины, крыльев и кузова самолетов Falcon и Rafale», — заявил официальный представитель технологического института Хемант Аавер.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», он также отметил, что до этой программы у образовательного учреждения не было никакой программы, связанной с авиацией.

«Это двухлетний курс, разработанный совместно с французской авиационной компанией. Мы планируем начать подготовку в этом году. Всего будет две группы студентов», — добавил Хемант Аавер.