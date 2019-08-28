Симферополь, 28 августа 2019, 13:42 — REGNUM
С первого сентября Республика Крым переходит на новую систему оплаты труда учителей. Об этом 28 августа на пресс-конференции в Симферополе заявила министр образования, науки и молодёжи РК Наталья Гончарова.
По её словам, активные учителя, которые имеют стаж, профессиональные звания, могут получать до 35 тысяч рублей в месяц.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма выразили готовность выйти на федеральный уровень с предложениями о смягчении бюрократической нагрузки на педагогов.
Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму хотят инициировать бюрократическую реформу образования