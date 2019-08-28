Москва, , 13:38 — REGNUM

Генпрокуратура РФ начала масштабную проверку Пенсионного фонда России и негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Поводом для этого стало подозрение на «массовые злоупотребления при переводе пенсионных накоплений граждан» в 2017—2019 годах. Об этом 28 августа сообщает газета «Коммерсантъ».

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Пенсионный фонд России подвёл итоги переходной кампании 2018 года

Так, надзорное ведомство подозревает, что сотрудники ПФР за вознаграждение передавали в НПФ персональные данные граждан России и переводили их пенсии. В результате этих действий утраченный «инвестиционный доход» россиян может превысить 45 млрд рублей.

Отмечается, что в ходе проверок НПФ и ПФР проверяется операционная деятельность фондов, в том числе и процесс инвестирования частных фондов, но акцент сделан именно на переходах. Результаты проверок должны быть представлены до 6 сентября.

Согласно данным ПФР, по результатам переходных кампаний 2017—2018 годов из ПФР в НПФ поступило 209,2 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным Пенсионного фонда России, потери граждан Российской Федерации, сменивших в 2017 году управляющих пенсионными накоплениями, могли составить около 55 млрд рублей. Из указанной суммы 34 млрд рублей приходится на «молчунов», которые решили перейти из ПФР в НПФ. Примерно столько же, по оценкам аналитической службы Ассоциации НПФ, потеряли те граждане, которые перевели свои накопления из одного НПФ в другой.

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