Красногорск, , 13:33 — REGNUM

В Московской области с начала 2019 года нашли и уничтожили 420 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Наибольшее число снарядов обнаружили в районах, где шли ожесточённые бои за Москву, сообщается на портале правительства региона.

Большую часть опасных боеприпасов обнаружили в весенне-летний период при проведении строительных и дорожных работ, а также на дачных участках и в лесных массивах в Можайском, Рузском, Наро-Фоминском и Волоколамском городских округах, в Лотошине, Солнечногорске и Клине. Среди находок авиабомбы, миномётные мины, артиллерийские снаряды, инженерные боеприпасы и патроны.

Взрывотехники напомнили, что в случае обнаружения опасных предметов необходимо незамедлительно вызвать специалистов и не предпринимать самостоятельных попыток обезвредить снаряд. Также обходимо ограничить доступ людей к находке до момента приезда спасателей.