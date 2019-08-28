Псков, , 13:32 — REGNUM

В Пскове только у одной школы не нашли недостатков на ближайшей к ней дороге. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, сотрудники ГИБДД оценивали безопасность дорог около школ региона с 9 июля по 1 августа.

Итоги проверки показали, что у 34 образовательных учреждений Пскова дороги небезопасны: возле 33 школ плохо различима или вовсе отсутствует дорожная разметка, у 16 школ нет светофоров, возле 12 образовательных учреждений нет ограничивающих пешеходных ограждений, у шести школ нет искусственных дорожных неровностей, у пяти школ обнаружились дефекты дорожного покрытия, у двух — нет обустроенных подходов к нерегулируемым пешеходным переходам, возле 15 школ требуется замена или восстановление дорожных знаков, а у 25 школ зелёные насаждения ограничивают видимость.

В целом по региону на дорогах у 95 школ нашли те или иные нарушения. Составлены 48 актов о выявленных недостатков, которые направлены собственникам автодорог.

Не зафиксировано недостатков улично-дорожной сети в Дедовичском, Порховском, Дновском и Себежском районах (кроме реконструкции автодороги вблизи школы). В Пскове претензий не возникло только к территории около школы №16 имени Героя России Алексея Воробьева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году за парты школ Псковской области сядут более 7,5 тыс. первоклассников. Всего в Псковской области в школы пойдут около 68 тыс. детей.