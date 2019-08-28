Ростов-на-Дону, , 13:27 — REGNUM

Все 104 школы, действующие на территории Ростова-на-Дону, готовы принять учеников. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении МЧС России.

«В Ростове-на-Дону закончен объезд школ и их проверка к началу нового учебного года. Проверками со стороны инспекторов МЧС были охвачены все школы, а их в донской столице — 104. Все школы проверку прошли, а значит готовы в срок встретить своих учеников», — уточнили в ведомстве.

Инспекторы осмотрели здания, проверили работоспособность пожарной сигнализации и систем оповещения, состояние путей эвакуации и выходов, провели инструктажи о мерах пожарной безопасности.