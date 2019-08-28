Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, , 13:27 — REGNUM

В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа перед судом предстанет 28-летний мужчина, который обвиняется в развратных действиях в отношении девочек, не достигших 14 лет, а также в насильственных действиях сексуального характера, применённых к несовершеннолетним, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По версии следствия, мужчина в 2017 году создал в соцсети страницу, посредством которой контактировал с девочками младше 14 лет. Подросткам отправлялись непристойные фотографии и сообщения, а также приглашения на встречу. Установлены 15 потерпевших девочек.

Экспертиза показала, что мужчина вменяем и действовал осознанно. Примечательно, что мужчина отбывает наказание за аналогичные преступления в отношении детей. В 2018 году он осуждена семь лет лишения свободы. Второе уголовное дело передано в суд. Если мужчину признают виновным, то он попадет в категорию рецидивистов.