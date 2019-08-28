Исламабад, , 16:06 — REGNUM

Бывший индийский штат Джамму и Кашмир может столкнуться с нехваткой медикаментов и проблемами с медицинской помощью из-за политического кризиса, вызванного отменой его особого статуса. Об этом сообщает пакистанский телеканал Dunya News.

По данным телеканала, медицинские учреждения на территории бывшего индийского штата не принимают пациентов либо просят их «вернуться, когда ситуация нормализуется». Телеканал приводит пример главного травматологического центра в регионе, госпиталя Шри Махараджа Хари Сингх, где нескольким пациентам отказали в лечении, несмотря на наличие свободных коек.

Сотрудники медицинских учреждений отмечают, что госпитали и больницы готовятся к чрезвычайным ситуациям, вероятность которых возросла из-за роста напряженности на территории бывшего штата. По данным телеканала, количество операций, ежедневно проводимых в штате, сократилось на 60%.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх.