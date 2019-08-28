Исламабад, , 14:49 — REGNUM

Пакистанский министр по правам человека Ширин Мазари заявила, что социальная сеть Twitter уведомила президента Пакистана Арифа Алви, что на его аккаунт подали жалобу о нарушении правил сообщества. Позже руководство социальной сети сообщило, что президент Пакистана не нарушал правил Facebook.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Ширин Мазари заявила, что Twitter стал «проводником политики Нарендры Моди». По мнению министра, действия социальной сети «лишены вкуса и просто смешны». Ранее Ариф Алви опубликовал на своей странице видеозапись акции протеста против действий Нью-Дели, которая прошла в столице бывшего индийского штата Джамму и Кашмир Сринагаре. На действия пакистанского президента пожаловались в региональный офис Twitter, однако менеджеры социальной сети, проведя расследование, не стали блокировать его страницу.

Ранее Twitter заблокировал более 200 аккаунтов в Пакистане, публиковавших информацию о происходящем в Кашмире. В Пакистане считают, что действия Twitter — это дело рук индийских сотрудников компании.