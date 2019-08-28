Киев, , 13:17 — REGNUM

28 августа появилось видео того, как глава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский покидает здание суда.

Журналист вышел из киевского суда в сопровождении большого количества представителей украинских СМИ.

Как сообщило информационное агентство «Укринформ» со ссылкой на неназванный источник, Вышинскому изменили меру пресечения, чтобы использовать его во время обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

«Кирилла Вышинского вскоре обменяют на кого-то из украинских заключенных», — рассказал неназванный собеседник агентства.

Он отметил, что журналист не значится в списках на обмен, но может покинуть Украину неофициально.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вышинский назвал абсурдными обвинения, выдвинутые против него, а также обязался по первому требованию приходить на заседания суда.

Читайте также: Вышинский назвал «абсурдными» выдвинутые против него обвинения

Напомним, ранее журналист отказался от участия в обмене удерживаемых лиц, поскольку в отношении него, во-первых, нет решения суда, а, во-вторых, он не признаёт своей вины.

А также: Кирилл Вышинский отказался от обмена — адвокат Доманский