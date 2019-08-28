Тегеран, , 22:40 — REGNUM

Глава отдела особых болезней Тегеранского университета медицинских наук Мохаммад Хасан Шабани заявил, что за последние несколько лет Иран вошел в тройку лидеров на Ближнем Востоке по количеству операций по трансплантации органов. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам ученого, самыми популярными операциями в этом направлении являются пересадка стволовых клеток, сердца, почек и поджелудочной железы. Он добавил, что Тегеранский университет медицинских наук занимает первое место по количеству операций по трансплантации органов во всем Иране, проводя их более 45 000 в год.

Мохаммад Хасан Шабани также отметил, что все больше граждан из соседних государств приезжают в Иран на лечение. Так, с марта по июль их количество превысило 600 000, что является рекордным показателем.