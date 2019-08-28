Москва, , 13:10 — REGNUM

Среда, 28 августа, окажется самым холодным днем текущей недели на обширной территории России — от севера до Поволжья, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину.

По ее словам, днем температура воздуха на европейской части страны не поднимется выше 14−19 градусов, ночью возможны заморозки. Так, в Подмосковье ночью ожидается до — 2 градусов, в Москве +5,7 градусов, ветер северный 4−9 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, последний день августа и первые дни сентября будут в Москве тёплыми и сухими из-за антициклона. Об этом рассказал заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

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