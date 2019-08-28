Ханты-Мансийск, , 13:09 — REGNUM

Суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры вынес решение о принудительном лечении несостоявшегося угонщика самолёта, который совершал рейс из Сургута в Москву. 42-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа-Югры признан невменяемым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Стоит отметить мужчине инкриминировали преступление по пункту «в» части 2 статьи 211 УК РФ (захват судна воздушного транспорта в целях угона, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья). Однако комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что гражданин страдает психическим расстройством.

В результате суд вынес постановление об освобождении от уголовной ответственности и применении мер принудительного характера — лечении в психиатрическом стационаре. В законную силу постановление не вступило.

Добавим, 22 января 2019 года совершена попытка захвата Боинга, следовавшего из Сургута в Москву. Захватчик требовал изменить курс на Афганистан. В салоне самолета находились 69 пассажиров и шесть членов экипажа. Командир принял решение о вынужденной посадке в в аэропорту г. Ханты-Мансийска.