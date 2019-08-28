Москва, 28 августа 2019, 13:01 — REGNUM
На ежегодной Свенской ярмарке в Брянске произошло глумление над памятью советских воинов, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 28 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя скандальный инцидент на Свенской ярмарке в Брянске, один участников которой, фермер, нарядил своих коров в форму советских солдат.
Напомним, как сообщалось ранее, на ежегодной Свенской ярмарке в Брянске один из участников этого мероприятия нарядил коров в форму советских солдат. Свой поступок он объяснил в частности тем, что во время Великой Отечественной войны коровы помогали выживать партизанам.