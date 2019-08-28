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На ежегодной Свенской ярмарке в Брянске произошло глумление над памятью советских воинов, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 28 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя скандальный инцидент на Свенской ярмарке в Брянске, один участников которой, фермер, нарядил своих коров в форму советских солдат.

«Это омерзительное свинство и скотство. И это проблема нашего образования. Мы говорим о надругательстве над памятью советских воинов. Советские воины уподоблены скотине. Уподоблены животному. Причём животному, которое подлежит забою. Ведь эту бурёнку не будут холить и лелеять. Она не будет защищать Родину. Её убьют и съедят, — сказал Делягин. — Это глумление над памятью советских воинов. Это глумление над нашей историей. А дальше нам будут говорить, что все, кто любит Родину, — это свиньи».

Напомним, как сообщалось ранее, на ежегодной Свенской ярмарке в Брянске один из участников этого мероприятия нарядил коров в форму советских солдат. Свой поступок он объяснил в частности тем, что во время Великой Отечественной войны коровы помогали выживать партизанам.