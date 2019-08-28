Черкесск, , 12:56 — REGNUM

На территории Карачаево-Черкесской Республики проводится оперативно-профилактическая операция «Подросток». С 29 июля по 5 сентября 2019 года полицейские проводят проверку на вокзалах, станциях, стоянках автотранспорта, рынках с целью выявления мест пребывания безнадзорных и беспризорных детей, сообщили ИА REGNUM 28 августа в пресс-службе МВД по региону.

Кроме того, ведомство, выявляет лиц, вовлекающих подростков в противоправную деятельность и незаконного использующих труд несовершеннолетних. За прошедшие сутки, 27 августа, в ходе проведения операции «Подросток» сотрудники полиции посетили по месту жительства 11 неблагополучных семей и двоих несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. С ними были проведены беседы о недопущении преступлений и правонарушений.

В ходе проверки были составлены четыре протокола об административном правонарушении в отношении родителей, который не исполняют должным образом обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Кроме того, полицейскими выявляются преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних.