Украина, , 12:56 — REGNUM

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский считает, что вынесенное сегодня судом в Киеве решение об изменении ему меры пресечения является обоснованным и справедливым.

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Он отметил, что очень рад, потому что жал этого решения больше года. Журналист отметил, что у него нет причин скрываться от следствия и по первому требованию он будет являться на заседания суда.

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Вышинский назвал «абсурдными» выдвинутые против него обвинения

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 28 августа, Киевский апелляционный суд освободил главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под личное поручительство. На изменение меры пресечения журналисту согласилась украинская прокуратура. Ранее Вышинский отказался написать заявление о своём обмене на граждан Украины, так как для этого нужно признать свою вину, а он считает себя невиновным.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками СБУ в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и оправдании возвращения Крыма в состав РФ. По решению суда он был заключён под стражу.

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