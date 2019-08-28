Керчь, Крым, 28 августа 2019, 12:54 — REGNUM
Полное восстановление и модернизация Керченского политехнического колледжа завершится в 2020 году. Об этом 28 августа на пресс-конференции в Симферополе заявила министр образования, науки и молодёжи РК Наталья Гончарова.
Также, по её словам, в бюджетном запросе уже подтверждены на 2020 год 75 млн рублей на модернизацию — обновление оборудования и благоустройство территории.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года после вооружённой атаки на политехнический колледж в Керчи погибли 21 человек и ещё несколько десятков получили тяжёлые ранения. Второго сентября 2019 года в Керчи должно состояться открытие мемориала памяти жертв трагедии.
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