Калуга, , 13:22 — REGNUM

В Калуге за семь месяцев 2019 года отмечен рост зарегистрированных наркопреступлений. Более 90% из них относились к категории тяжких и особо тяжких. Кроме того, в городе выявлена деятельность двух наркопритонов. Об этом 28 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Калуги Татьяна Пятницкая.

В прокуратуре Калуги состоялось совещание руководителей правоохранительных органов по расследованию наркопреступлений Prokuror-kaluga.ru

По её словам, уголовные дела возбуждены в отношении 139 установленных лиц, 119 из которых совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Правоохранительными органами на территории Калуги из незаконного оборота изъято 14 кг 546,2 гр. наркотических средств и психотропных веществ.

За аналогичный период 2018 года на территории Калужской области полицией пресечено 701 наркопреступление. Из незаконного оборота изъято свыше 38,5 кг наркотических средств. Выявлено девять фактов организации и содержания притонов для потребления наркотических средств. В управление Роскомнадзора по Калужской области направлена информация по 26 сайтам в сети интернет используемым в целях незаконной пропаганды наркотиков.