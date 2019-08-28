Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM

Следствие по итогам проверки отказало в возбуждении уголовного дела в отношении игумена Фотия, допустившего грубость во время крещения ребенка в Мариенбургском Покровском храме города Гатчины (Ленинградская область).

Об этом петербургскому изданию «Фонтанка» сообщила 28 августа мать пострадавшего мальчика. По ее словам, священника привлекут лишь к административной ответственности. В следственном управлении СКР по Ленинградской области от комментариев по этой теме пока отказались.

Напомним, после инцидента, вызвавшего общественный резонанс и за пределами региона, игумен Фотий (Нечепоренко) был запрещен в священнослужении сроком на один год, без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения.

Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан высказал сочувствие родителям и крестным ребенка и принес свои извинения за поведение клирика Гатчинской епархии. Фотий также извинился перед матерью ребенка, которая, однако, написала заявление в полицию.

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Инцидент произошел 10 августа во время обряда крещения годовалого мальчика, который проводил о. Фотий. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что игумен с силой целиком окунал кричащего малыша в купель с водой, не позволяя испуганной матери забрать его обратно.

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