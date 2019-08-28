Аддис-Абеба, , 15:45 — REGNUM

Исследование, проведенное Бюро по труду и социальным вопросам Министерства труда Эфиопии, а также администрации столицы Аддис-Абебы, показывает, что 92% бездомных, находящихся в Аддис-Абебе, приехали из других регионов страны. Большинство людей, просящих милостыню на улице, являются выходцами из Штата народов Юга, штатов Оромо и Амхара. Только 8% бездомных выросли в столице.

По данным исследования, в Аддис-Абебе проживает около 51 000 нищих, бездомных и беспризорников, 78% от числа который в трудоспособном возрасте от 13 до 45 лет. В большинстве случаем эти люди начинают заниматься проституцией и попрошайничеством. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Capital Ethiopia.

Согласно законам администрации города, проститутки, бездомные дети и нищие не могут просить денег в общественных местах, включая остановки общественного транспорта и парковки, а также вдоль улиц Аддис-Абебы. Лицу, подающему деньги нищим, грозит штраф в размере 70 долларов США.

Эндаша Абера, директор по социальному обеспечению в Бюро, сообщила, что попрошайничество на улицах города — это болезнь, которая уходит в ткань социальных, экономических, религиозных, политических и образовательных структур. «Самый простой и самый гуманный способ избавиться от нищих — перестать давать им деньги. Как только попрошайничество не приносит прибыли, они найдут что-то еще, чтобы заработать на жизнь. Если у вас есть культура попрошайничества, это означает, что вы также имеете культуру раздачи денег нищим. Вы должны обучить людей, которые отдают деньги, организовать и найти более конструктивный способ помочь», — подчеркнула Абера.