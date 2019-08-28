Франкфурт-на-Майне, Германия, , 12:35 — REGNUM

Компания Crytek выпустила в Steam из раннего доступа свою онлайн-игру Hunt: Showdown (Horrors of the Gilded Age). По этому поводу она 27 августа опубликовала новый трейлер на YouTube-канале проекта.

Геймерам предлагается выступить в роли охотников, которые должны избавить мир от присутствия в нем различных монстров. Действие игры разворачивается на территории Луизианы (штат США).

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Напомним, Hunt: Showdown вышла на платформах ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Её особенностью является то, что в случае игровой смерти геймер лишается персонажа и снаряжения, однако полученный им опыт остается в распоряжении «рода» (Bloodline).

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