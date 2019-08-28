Калуга, , 12:34 — REGNUM

27 августа состоялась церемония награждения победителей и участников конкурса «Калуга урожайная». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в мероприятии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, представители министерств конкурентной политики и сельского хозяйства Калужской области, Городской управы, а также жители города.

В Калуге наградили садоводов и огородников Пресс-служба Городской думы Калуги

Более 200 конкурсантов боролись за победу в четырех номинациях: «Лучший садовый, огородный, дачный участок», «Лучший приусадебный участок», «Лучшее подсобное хозяйство», «Образцовый противопожарный садовый дом и участок».

«Городские власти уделяют особое внимание развитию агропромышленного комплекса. В результате нашей совместной работы на прилавках калужских магазинов появляется больше товаров от местных сельхозпроизводителей, доброй традицией стало проведение в Калуге различных фестивалей — яблок, сыра, мёда, хлеба и других. Замечательно, что калужане своими руками выращивают фрукты и овощи, своим трудом они прославляют родной город, способствуют его дальнейшему развитию. Хочу пожелать калужским садоводам и огородникам впечатляющих успехов и хороших урожаев», — подчеркнул Александр Иванов.

Для гостей была организована выставка достижений калужских садоводов и огородников, выставка-продажа калужских производителей, выступление творческих коллективов, мастер-классы и развлекательная программа для детей.