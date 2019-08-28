Ростов-на-Дону, , 12:34 — REGNUM

В семействе капибар, проживающих в ростовском зоопарке, — пополнение. На свет появились два малыша. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе зоосада.

«Маленьких капибар опекают родители — Эльвира и Граф. У малышей есть всё для комфортного существования: любящие родители, просторный современный вольер с тенистыми зонами отдыха, небольшой бассейн и много много травы, без которой капибары просто не могут жить», — уточняют сотрудники.

Гости зоопарка смогут увидеть детёнышей после того, как они окрепнут.

ИА REGNUM напоминает, что летом 2016 года в семье капибар произошло пополнение. В семействе самого крупного из грызунов тогда появились на свет три детеныша.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время зоосад Ростова-на-Дону насчитывает более 5 тыс. животных, в том числе редких видов.

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