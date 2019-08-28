Оренбург, , 12:34 — REGNUM

В Оренбургской области не исключают возможности начала отопительного сезона раньше обычного. О возможности раннего старта заявил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства, жилищно — коммунального и дорожного хозяйства региона Геннадий Щербаков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минстрое.

«Учитывая аномально нестабильные погодные условия, резкие температурные колебания от высоких до низких значений, не исключается возможность начала отопительного периода гораздо раньше обычных сроков», — сказал Щербаков.

Он указал на необходимость своевременного завершения ремонта в рамках подготовки объектов к зиме. В первую очередь это касается социальных объектов.

По данным минстроя, на 22 августа готовность жилого многоквартирного фонда к отопительному сезону составлять 89%, учреждений дошкольного и школьного образования — 93%, объектов учреждений здравоохранения — 88%, котельных — 86%, тепловых пунктов — 73%.