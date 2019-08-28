Стокгольм, , 14:38 — REGNUM

В Швеции изобретен и изготовлен экологически чистый пластик. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Новый вид пластика изобретен исследователями из университета Лунда. Он изготавливается при помощи дрожжей, из которых получают полимер. Продукт дрожжей легко разлагается в земле, достаточно прочен и безвреден.

Дрожжевой пластик не содержит токсинов и формальдегидов, что делает его очень привлекательным для пищевой промышленности. Потенциал нового изобретения очень велик, работа над изобретением продолжается.