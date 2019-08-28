Стокгольм, , 15:43 — REGNUM

Шведские ученые доказали, что Балтийское море само восстанавливается от загрязнения. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Исследования вод Балтийского моря показали, что уровень содержания азота и фосфора снизился за последние несколько лет. Это означает, что Балтийское море постепенно восстанавливается.

Азот и фосфор являются питательной средой для цветущих водорослей, которые нарушают морскую экосистему. Снижения уровня азота и фосфора говорит о том, что процесс распада веществ достаточно быстр, чтобы не происходило накопление вредных веществ от новых выбросов в море.