Ставрополь, , 12:32 — REGNUM

Строительство пяти детских садов с яслями для детей от 1,5 лет начато в Ставропольском крае в рамках нацпроекта «Демография». После их ввода в эксплуатацию в регионе появится 735 дополнительных мест в дошкольных учреждениях, сообщили ИА REGNUM 28 августа в министерстве строительства и архитектуры края.

Объекты возводятся в Ставрополе, поселке Капельница города-курорта Железноводска, сёлах Александровское и Покойное Буденновского района, а также в станице Ессентукская Предгорного района.

В министерстве добавили, что в новых детских садах воспитанники будут изучать различные науки, заниматься спортом и смогут пользоваться интерактивным оборудованием.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в Ставропольском крае состоится открытие двух новых школ: в Ставрополе начнет работу учреждение на 1500 мест, в городе Михайловске — на 1002 места.