Брянск, , 12:28 — REGNUM

Ученики одной из школ Дубровского района Брянской области остались без учебников. К новому учебному году администрация образовательного учреждения не смогла закупить специальную литературу из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщили 28 августа в пресс-службе региональной прокуратуры.

Специальную литературу по всем предметам основной образовательной программы закупили не для всех учащихся. Прокуратура выяснила, что общее количество недостающих учебников по предметам составляет 364 шт. Руководство школы озвучивало эту проблему перед отделом образования администрации Дубровского района. Однако до настоящего времени учебному учреждению финансирование так и не поступило.

Прокурор потребовал устранить нарушения законодательства в сфере образования. Отделу образования администрации Дубровского района внесено прокурорское представление.